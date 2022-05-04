Уоррен Баффет рассказал о своем отношении к биткоинам

Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Уоррен Баффет сказал, что не купит биткоин, даже если тот будет стоить 25 долларов. Такое заявление самый известный инвестор в мире сделал во время ежегодного собрания своей компании Berkshire Hathaway, передает Quartz.

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"Если бы мне предложили купить все биткоины мира за 25 долларов, я бы все равно от них отказался. Потому что это вложение ради дальнейшей продажи. Оно не произведет ничего полезного. В этом и разница между производительными активами и активами, которые каждый следующий владелец перепродает дороже, чем это делал предыдущий владелец", — сказал Уоррен Баффет.

По словам инвестора, чтобы актив имел ценность, он должен приносить кому-то пользу. Активы, которые ценны лишь тем, что кто-то готов заплатить за них, по мнению Баффета, являются менее привлекательным вложением. Точка зрения Баффета пересекается с теориями первых экономистов, которые отделяли исторические периоды создания общественно-полезных ресурсов от периодов, когда деньги просто переходили из рук в руки. С этой точки зрения, биткоин, в отличие от квартиры или фермы, не имеет производственной функции. А значит, не является достаточно ценным.

По словам экономиста из Университетского колледжа Лондона Марианы Маццукато, такие заявления Баффета вовсе не значат, что он инвестирует исключительно в активы, которые приносят пользу людям. Он покупает стабильные компании с четко выстроенной системой управления. Как правило, это также те компании, у которых не так много конкурентов.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, придерживается другой точки зрения. По его мнению, единственным объективным преимуществом компании являются технические инновации. Баффет же признавался, что долго недооценивал потенциал технологических гигантов и обратил внимание на эту отрасль лишь в 2011 году. По словам экспертов, точно так же Баффет сейчас недооценивает криптовалюты, поскольку они являются не просто инструментом для финансовых спекуляций, но и мощным технологическим прорывом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1967760-uorren-baffet-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-bitkoinam/