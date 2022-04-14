Курсы криптовалют к доллару на 14 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,242.87. Сегодня актив торгуется на уровне $40,727.64690214*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00176 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 апреля 2022 составляет $0.06077792*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $68.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,078.44262247*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0687. На данный момент актив торгуется на уровне $2.17807719*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.80. Актив торгуется на уровне $108.62938146*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.74. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.03025188*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0222. Криптовалюта сегодня стоит $0.71900585*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13982484*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1964972-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-aprelya-2022/