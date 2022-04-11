Курсы криптовалют к доллару на 11 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 11 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $671.67. Сегодня актив торгуется на уровне $42,473.40732307*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00213 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 апреля 2022 составляет $0.06306907*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $82.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,233.00523844*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1101. На данный момент актив торгуется на уровне $2.2847042*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.20. Актив торгуется на уровне $111.44904559*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $40.78851572*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0271. Криптовалюта сегодня стоит $0.75602626*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15177303*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1964389-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-aprelya-2022/