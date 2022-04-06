Великобритания выпустит собственный NFT

Лондон. Иллюстративное фото: Pexels

Великобритания объявила о планах по выпуску собственного NFT. Министр финансов Соединенного королевства Риши Сунак попросил Королевский монетный двор выпустить NFT к лету. Секретарь казначейства по финансовым услугам Джон Глен добавил, что Великобритания собирается усилить контроль над цифровыми активами, передает CNBC.

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О планах по созданию собственного невзаимозаменяемого токена правительство Великобритании рассказало в понедельник 4 апреля. NFT — это цифровые активы, заявляющие право собственности владельца на виртуальные произведения искусства или аватар в видеоигре. NFT работают с помощью технологии блокчейн, которая также является основой многих криптовалют. За последний год невзаимозаменяемые токены приобрели большую популярность.

По словам секретаря казначейства Великобритании по финансовым услугам Джона Глена, создание собственного NFT является частью плана страны по захвату мирового лидерства в области цифровых активов. Также Соединенное королевство собирается предпринять ряд шагов, которые позволят сделать эту сферу более контролируемой. В частности, стейблкоины будут приведены в соответствие с действующими в Великобритании правилами электронных платежей. Также юридическая комиссия рассмотрит правовой статус децентрализованных автономных организаций (DAO). Кроме того, будет рассмотрена возможность выпуска долговых инструментов с применением технологии блокчейн, а также получение держателями криптовалют процента со своих сбережений.

"Мы не должны рассматривать регулирование, как нечто статичное. Наоборот, оно должно быть похоже на компьютерный код, который мы будем уточнять и дополнять в зависимости от интересов всех сторон", — сказал Джон Глен.

Он также добавил, что правительство готово взглянуть в сторону Web3, децентрализованной версии Интернета, основанной на технологии блокчейн.

"Пока никто не знает, как будет выглядеть Web3, но мы хотим, чтобы Великобритания использовала все экономические возможности новой площадки", — заявил секретарь казначейства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963530-velikobritaniya-vypustit-sobstvennyy-nft/