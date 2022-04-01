Курсы криптовалют к доллару на 1 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 1 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,530.36. Сегодня актив торгуется на уровне $46,053.39079505*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00123 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 апреля 2022 составляет $0.07563724*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $149.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,329.06324676*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2518. На данный момент актив торгуется на уровне $2.65815826*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $10.60. Актив торгуется на уровне $126.08081564*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $5.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $47.25347349*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0417. Криптовалюта сегодня стоит $0.82826568*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14067738*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963082-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-aprelya-2022/