Курсы криптовалют к доллару на 8 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 8 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $835.44. Сегодня актив торгуется на уровне $38,327.90879034*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00199 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 марта 2022 составляет $0.05923418*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,541.06674644*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0651. На данный момент актив торгуется на уровне $2.40533859*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.40. Актив торгуется на уровне $100.07846036*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.50. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.41036295*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0094. Криптовалюта сегодня стоит $0.73356161*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11858614*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959718-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-marta-2022/