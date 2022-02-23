ФБР открыло подразделение для борьбы с криптопреступлениями

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Федеральное бюро расследований США открывает новое подразделение, которое будет заниматься расследованиями преступлений, связанных с криптовалютой и доходами от программ-вымогателей, сообщает TechCrunch.

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Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако объявила о создании группы по контролю эксплуатации виртуальных активов во время своего выступления на Мюнхенской конференции по кибербезопасности. Она объявила, что это подразделение поможет правительству США вовремя отслеживать киберугрозы. Группа будет сосредоточена на программах-вымогателях и фактах злоупотребления криптовалютой. Лиза Монако также сообщила, что в настоящее время ФБР отслеживает более ста вариантов программ-вымогателей. Chainalysis сообщает, что в 2021 году мошенники украли криптовалюту у людей по всему миру на сумму более 7,7 млрд долларов, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Новое подразделение ФБР объединит экспертов по криптовалюте, анализу блокчейна и конфискации виртуальных активов для проведения расследований и обучения остальных сотрудников ФБР. Специализированное подразделение войдет в состав Национальной группы по борьбе с криптопреступлениями.

Эта группа была создана в конце 2021 года для расследования незаконного использования цифровых активов. Особенно, тех технологий, которые позволяют неправомерное использование криптовалюты или содействуют преступной деятельности.

"Цифровое вымогательство работает только в том случае, если плохим парням платят, а это означает, что мы должны разрушить их бизнес-модель", — заявила Монако.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1957258-fbr-otkrylo-podrazdelenie-dlya-borby-s-kriptoprestupleniyami/