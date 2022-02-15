Криптомагнаты Сингапура скупают самую дорогую недвижимость на острове

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Разбогатевшие на продаже криптовалют сингапурцы скупают самую дорогую недвижимость на острове. Количество проданных особняков утроилось за последние три года, передает Bloomberg.

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Бунгало высокого класса — это особняки и виллы, построенные в Сингапуре еще в колониальные времена. Такие дома имеют площадь от 1400 квадратных метров и расположены в живописной зеленой части города-государства. В последние годы среди покупателей такой недвижимости все чаще замечают молодых людей, заработавших свое состояние в новых сферах экономики. Эти покупки стимулируют рынок и вызывают новый всплеск цен. Согласно данным исследовательской фирмы Knight Frank, количество бунгало высокого класса, проданных в 2021 году, утроилось до 60 по сравнению с 2019 годом. При этом средняя цена за квадратный метр выросла до рекордного уровня. Всего таких домов на острове около 2500.

Руководитель фирмы по продаже элитной недвижимости Генри Лим говорит, что раньше покупателями таких домов становились люди среднего возраста из традиционных отраслей. Бизнесмены, высокооплачиваемые юристы и врачи. Во время пандемии контингент покупателей резко изменился и основной аудиторией, с которой работает компания Генри Лима, стали основатели стартапов, работники сферы электронной коммерции, а также люди, сделавшие состояние на продаже криптовалют. По словам Лима, если старое поколение покупателей относилось к приобретению элитной недвижимости, как к покупке всей жизни, то молодые миллионеры совершают сделки очень легко.

Как сообщали Business Times со ссылкой на сингапурские СМИ, одним из последних владельцев элитного жилья стал исполнительный директор и соучредитель хедж-фонда Arrows Capital Су Чжу. Он и его жена купили бунгало в престижном районе Букит-Тимах почти за 49 млн сингапурских долларов (36 млн американских долларов). Сам бизнесмен сообщал у себя в Twitter о том, что подумывает о покупке всех бунгало в этом районе, чтобы в дальнейшем превратить эту местность в парк с регенеративным земледелием.

По словам британского академика Роберта Пауэлла, автора книги «Сингапурское бунгало высокого класса 1819 года», термин «бунгало высокого класса» впервые был использован в 1980 году в правительственном генеральном плане по защите земельных участков от медленной застройки и привлечению богатых людей к участию в экономике города. В малоземельном Сингапуре, где около 80% населения проживает в многоэтажных государственных домах, такие бунгало обычно располагаются в престижных районах. Некоторым из этих домов больше 100 лет. Несмотря на то, что они называются «бунгало», их высота может превышать два этажа. Эксперты считают, что рост цен на бунгало является отражением общей ситуации на рынке жилой недвижимости Сингапура, где в 2021 году цены стали выше, чем за последние 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1955995-kriptomagnaty-singapura-skupayut-samuyu-doroguyu-nedvizhimost-na-ostrove/