Курсы криптовалют к доллару на 13 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 13 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $46.51. Сегодня актив торгуется на уровне $42,286.52060637*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00047 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 февраля 2022 составляет $0.0636963*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,916.71894316*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0261. На данный момент актив торгуется на уровне $2.91761936*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.50. Актив торгуется на уровне $124.85777217*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.99970922*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0521. Криптовалюта сегодня стоит $0.80914786*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14341899*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1955861-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-fevralya-2022/