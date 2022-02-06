Курсы криптовалют к доллару на 6 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 6 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $5.13. Сегодня актив торгуется на уровне $41,488.63718168*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00088 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 февраля 2022 составляет $0.0651496*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,016.64005161*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1351. На данный момент актив торгуется на уровне $3.02403625*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.90. Актив торгуется на уровне $122.03372313*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.43098793*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.66864529*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки не изменилась. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14833914*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1954782-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-fevralya-2022/