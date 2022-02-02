Курсы криптовалют к доллару на 2 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 2 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $53.86. Сегодня актив торгуется на уровне $38,608.76161221*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 февраля 2022 составляет $0.05964193*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $27.38. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,767.22900471*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1443. На данный момент актив торгуется на уровне $2.7280521*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.10. Актив торгуется на уровне $112.39667306*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.76772534*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0009. Криптовалюта сегодня стоит $0.62268702*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14263218*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1954163-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-fevralya-2022/