Запретить операции с криптовалютами хотят в России

Иллюстративное фото: Pexels

Центральный банк России хочет запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в стране. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей, передает РБК.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Соответствующие предложения содержатся в докладе регулятора для общественных консультаций. ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые российскими юридическими и физическими лицами. Также в планах запретить организацию выпуска и сам выпуск, а также организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами. За нарушение данного запрета человек будет нести ответственность.

Также Центральный Банк России хочет развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. Сейчас ЦБ вместе с банками выявляет такие риски через мониторинг p2p-платежей, которые могут проводиться для покупки или продажи криптовалюты. По мнению российского регулятора, дальше необходимо выстроить взаимодействие с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, доработать международные соглашения об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах, а также обеспечить на регулярной основе получение информации у иностранных платежных систем, приобретают ли резиденты России криптовалюту.

«В настоящее время у зарубежных платежных систем уже реализована маркировка операций по приобретению криптовалюты», — объясняется в докладе банка.

Еще одно предложение ЦБ: организовать информационный обмен между Федеральной налоговой службой, ЦБ и Росфинмониторингом. Например, инфообмен с ФНС поможет установить, что человек владеет криптовалютой, поскольку в Госдуме уже рассматривается законопроект о порядке ее декларирования.

Как уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, запрет не распространяется на владение криптовалютой, а также на покупку и продажу. По словам Даниловой, в качестве ответственности ЦБ предлагает ввести штрафы за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов.

«Мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами», — сказала она

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952365-zapretit-operatsii-s-kriptovalyutami-hotyat-v-rossii/