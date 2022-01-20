Курсы криптовалют к доллару на 20 января 2022

Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 20 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $231.00. Сегодня актив торгуется на уровне $41,851.46213628*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 января 2022 составляет $0.06849376*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,104.58996076*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0479. На данный момент актив торгуется на уровне $2.77506916*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.90. Актив торгуется на уровне $136.34768446*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.1535935*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0021. Криптовалюта сегодня стоит $0.73716821*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16321347*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952072-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-yanvarya-2022/