Джек Дорси намерен создать систему для майнинга биткоинов

Джек Дорси. Фото: Getty Images/David Becker

Новая компания Джека Дорси создает систему для майнинга биткоинов. Экс-глава Twitter и создатель платежного стартапа Block собирается сделать майнинг более эффективным, передает CNBC.

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Генеральный менеджер Block по оборудованию Томас Темплтон изложил планы компании в своем Twitter. По его словам, целью компании является использовать для майнинга биткоинов более сложные вычислительные задачи. Таким образом процесс станет более эффективным во всех отношениях, «от покупки и настройки до обслуживания и майнинга». По словам Темплтона, идея сделать процесс майнинга более доступным связана с тем, что компания осознает потребность рынка в полностью децентрализованном и свободном будущем.

«Майнинг должен быть более распределенным. Чем больше эта система децентрализована, тем более устойчивой становится биткоин-сеть», — заявлял Дорси в октябре 2021 года.

Block собирается создать ASIC, специализированное оборудование для майнинга биткоинов. Таким образом компания собирается обойти серьезное препятствие для выхода на рынок в виде слишком дорогих и тяжелых в транспортировке майнинг-машин. Проект находится на стадии разработки. Block формирует основную группу разработчиков систем ASIC и программного обеспечения.

Томас Темплтон пишет, что Block также стремится повысить надежность и удобство майнинга для пользователей, а также сделать процесс майнинга биткоина более демократичным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951185-dzhek-dorsi-nameren-sozdat-sistemu-dlya-mayninga-bitkoinov/