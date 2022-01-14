Курсы криптовалют к доллару на 14 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $876.53. Сегодня актив торгуется на уровне $43,293.35303963*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00057 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 января 2022 составляет $0.06738886*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $69.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,309.65872159*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1004. На данный момент актив торгуется на уровне $2.98444838*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.10. Актив торгуется на уровне $137.97741853*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.91251921*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0169. Криптовалюта сегодня стоит $0.78036346*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.171569*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951124-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-yanvarya-2022/