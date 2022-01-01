Курсы криптовалют к доллару на 1 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 1 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $386.79. Сегодня актив торгуется на уровне $47,205.18479747*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00099 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 января 2022 составляет $0.07698053*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,739.0023512*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0314. На данный момент актив торгуется на уровне $3.33014776*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.40. Актив торгуется на уровне $148.53234483*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.65466545*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.8358473*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки не изменилась. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17183806*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949555-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-yanvarya-2022/