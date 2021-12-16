Курсы криптовалют к доллару на 16 декабря 2021

Криптовалюта: Pixabay

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 16 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $551.04. Сегодня актив торгуется на уровне $48,235.19006556*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 декабря 2021 составляет $0.08620192*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $170.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,896.7839416*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1486. На данный момент актив торгуется на уровне $3.21075936*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.00. Актив торгуется на уровне $149.79117638*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.83. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.21141797*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0146. Криптовалюта сегодня стоит $0.81278928*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17927081*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947188-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-dekabrya-2021/