Какую сумму за счет банка можно потратить на покупки с картой рассрочки в Казахстане

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Карта рассрочки позволяет казахстанцам совершать покупки за счет банка и без процентов отдавать ему долг. Какую сумму таким образом можно потратить, рассказали аналитики мониторингового агентства Ranking.kz.

Карты рассрочки активно набирают популярность в Казахстане. Ими можно оплачивать покупки деньгами банка, а потом отдавать ему долг в течение нескольких месяцев.

При этом не нужно платить проценты, собственно, поэтому этот банковский продукт и называется “картой рассрочки”. Это одна из разновидностей кредитных карт.

Среди банков второго уровня (БВУ), действующих в стране, такие карты на сегодняшний день, по данным аналитиков, предлагают оформить лишь семь БВУ.

Где можно совершать покупки с картой рассрочки

Только один банк предлагает рассрочку без привязки к партнерским сетям и без комиссий – Altyn Bank. По его карте можно совершать покупки в рассрочку на шесть месяцев по всему миру.

Банк ЦентрКредит и Halyk Bank при покупках вне партнерских сетей в свою очередь взимают комиссию размером 1% в месяц.

Еще два банка (Home Credit Bank и Евразийский Банк по карте SmartCard) вне сети партнеров позволяют использовать карту рассрочки как обычную кредитную карту, но уже со свойственными ей комиссиями.

По другой карте Евразийского Банка PayDa! взимается комиссия в зависимости от месячных трат: 2 тысячи тенге в месяц при покупках на сумму до 200 тысяч тенге, 5 тысяч тенге – свыше 200 тысяч тенге.

В партнерских сетях все эти банки предлагают более лояльные условия – рассрочку без комиссии, зачастую предоставляемую на более длительные сроки.

При этом Kaspi предлагает рассрочку по своей карте только в сети партнеров – без комиссий на срок до трех месяцев. У ForteBank на официальном сайте нет условий по сроку и комиссиям.

Сколько денег можно потратить

Максимальный кредитный лимит по картам рассрочки предлагают Банк ЦентрКредит (до 7 миллионов тенге) и Altyn Bank (до 5 миллионов тенге).

Halyk Bank, Евразийский Банк и ForteBank предлагают лимит до 3 миллионов тенге, Home Credit Bank – до 2 миллионов тенге, а Kaspi Bank – до 150 тысяч тенге.

Возможность снять кредитные средства с карты рассрочки предоставляют пять банков – Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Банк Хоум Кредит, Евразийский Банк и ForteBank. Отметим, что за снятие в качестве комиссии могут удержать определенный процент или фиксированную сумму.

При этом все БВУ, согласно собранной аналитиками информации, предлагают бесплатное обслуживание по картам рассрочки, кроме Halyk Bank, который взимает комиссию за годовое обслуживание в размере 6 990 тенге со второго года.

Обзор карт рассрочки БВУ РК. Инфографика: ranking.kz

Прежде чем оформлять и использовать карту рассрочки, нужно понимать, что все потраченные на покупки и снятые с карт деньги нужно возвращать банку. И если пропустить срок очередного платежа, то придется платить проценты. В таком случае рассрочка потеряет свой смысл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2000843-kakuyu-summu-za-schet-banka-mozhno-potratit-na-pokupki-s-kartoy-rassrochki-v-kazahstane/