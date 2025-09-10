Илон Маск уже не первый: Bloomberg назвал нового самого богатого человека в мире

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец господству Илона Маска на первом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Ларри Эллисон обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире, заработав 101 миллиард долларов. Он впервые стал самым богатым человеком в мире.

"Состояние Эллисона резко выросло на 101 млрд долларов после того, как Oracle Corp опубликовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и заявила о дальнейшем росте.

Этот рост увеличил его общее состояние до 393 млрд долларов, опередив Маска, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 385 млрд долларов. Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годовому господству Илона Маска на первом месте", - уточняет издание.

Отмечается, что компании удалось добиться самого большого однодневного роста, когда-либо зафиксированного индексом. Также издание пишет, что Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, прежде чем уступил титул Джеффу Безосу из Amazon.com Inc. и Бернару Арно из LVMH. Он вернул себе этот титул в прошлом году и удерживал его чуть более 300 дней.

В июне текущего года стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов.

До этого Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

