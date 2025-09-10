Илон Маск уже не первый: Bloomberg назвал нового самого богатого человека в мире

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Илон Маск уже не первый: Bloomberg назвал нового самого богатого человека в мире

      Опубликовано:

      Ларри Эллисон
      Ларри Эллисон. Фото: Phillip Faraone/Getty Images

      Сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец господству Илона Маска на первом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

      По данным издания, Ларри Эллисон обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире, заработав 101 миллиард долларов. Он впервые стал самым богатым человеком в мире.

      "Состояние Эллисона резко выросло на 101 млрд долларов после того, как Oracle Corp опубликовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и заявила о дальнейшем росте.

      Этот рост увеличил его общее состояние до 393 млрд долларов, опередив Маска, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 385 млрд долларов. Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годовому господству Илона Маска на первом месте", - уточняет издание.

      Отмечается, что компании удалось добиться самого большого однодневного роста, когда-либо зафиксированного индексом. Также издание пишет, что Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, прежде чем уступил титул Джеффу Безосу из Amazon.com Inc. и Бернару Арно из LVMH. Он вернул себе этот титул в прошлом году и удерживал его чуть более 300 дней.

      В июне текущего года стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов.

      До этого Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.