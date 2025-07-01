"Постоянно в крысиных бегах": казахстанцы задолжали за микрокредиты больше 341 млрд тенге

Казахстанцы просрочили выплаты микрофинансовым организациям на 341 млрд тенге. При этом долговая яма микрокредитов только растет, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные от АРРФР, каждый четвертый микрокредит в Казахстане - с просрочкой. За первые полгода доля просроченных займов выросла еще на 2%. В денежном выражении казахстанцы просрочили МФО больше 341 миллиарда тенге.

Эксперты говорят, микрозаймы перестали быть временной поддержкой, зачастую они лишь усугубляют финансовые обязательства.

"Мы забегаем в долговую яму между нарастающими долгами и фактическими доходами, и эта разница дельта, она заставляет быть постоянно в этих крысиных бегах, плюс я думаю надо добавить агрессивная реклама микрокредитных организаций, они не в том свете реальных условий подают свою рекламу", - поделился финансист Талгат Игликов.

Усугубляет ситуацию и высокая доступность займов и срочная потребность в деньгах, особенно у тех, кому отказывают банки. Основная аудитория МФО - это люди с низким доходом и слабым кредитным рейтингом.

Эксперты говорят, спрос на микрокредиты не падает несколько лет, рост инфляции и цен на продукты вынуждает некоторых брать займы даже на еду. При этом все больше клиентов - это представители микробизнеса.

"Микрокредиты не берут крупные компании, олигархи, простой народ берет, который занимается микробизнесом, у них кассовый разрыв, не хватает налички, и им приходится закрывать микрокредитами", - поясняет экономист Бекнур Кисиков.

Эксперты подчеркивают: нужно лечить не симптомы, а саму болезнь. Повышение экономической устойчивости, покупательской способности и финансовой грамотности населения, вот ключ к решению проблемы хронической задолженности.