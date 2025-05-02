Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Будет лишь каплей в море": о новых угрозах мошенничества на 2025 год в Казахстане рассказал эксперт

Опубликовано:

Мужчина держит смартфон в руках
Знак опасности в сети. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Случаи онлайн-мошенничества растут вместе с развитием технологий. А в текущем году особенный риск для данных граждан может возникнуть в медицинской и финансовой сферах. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • По словам эксперта Евгения Питолина, в 2025 году наибольшему риску кибератак и утечек данных будут подвержены компании, связанные с медициной, из-за активного развития медтеха и цифровизации сектора.
  • Ожидается, что новым вектором киберугроз станут компании финансового сектора, оказывающие услуги клиентам банков и других финансовых организаций.
  • Традиционно наиболее уязвимыми с точки зрения утечки данных и кибератак остаются финансовые организации, медучреждения и мобильные операторы из-за наличия у них баз данных клиентов.

В Алматы 28 апреля прошел круглый стол на тему "Криптография и персональные данные: передовые практики и развитие локальных решений".

Эксперты обсуждали вопросы информационной безопасности и защиты данных.

В свою очередь редакция NUR.KZ узнала у Евгения Питолина, управляющего директора DATASTAR и сопредседателя Комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH, какие угрозы будут наиболее актуальными в 2025 году.

Самые атакуемые сферы

Обычно наиболее уязвимыми с точки зрения утечки данных и специально направленных на взлом кибератак являются финансовые организации (банки, микрокредитные и страховые компании), медорганизации (частные клиники, больницы) и мобильные операторы.

Все дело в том, что они имеют базы данных своих клиентов и прочую информацию, которая может помочь мошенникам похитить деньги казахстанцев.

Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

В то же время Евгений Питолин отмечает, что наибольшему риску в текущем году будут подвержены компании, связанные с медициной.

"Активно растет медтех, появляются новые стартапы, связанные с медициной, проводится цифровизация сектора – и вот это как раз те самые вещи, которые при всей своей позитивной направленности и благозадачности все равно ведут нас через путь утечек данных.

Поэтому мне кажется, что 2025 год станет годом проблем в медтехе, медицинских данных.

Мы видели примеры подобных утечек в прошлые годы, но это будет лишь каплей в море по сравнению с тем, что может быть впереди", – считает эксперт.

Дополнительно он отмечает, что другим новым вектором для киберугрозы станут компании финансового сектора, которые оказывают услуги клиентам банков и прочих финансовых организаций.

То есть это вторые и третьи стороны, подрядчики и субподрядчики, которые имеют доступ к клиентским данным банков, МФО, страховщиков и так далее.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, кто виноват в утечке данных казахстанцев. При этом он указывал, что крупные компании серьезно относятся к защите клиентских баз данных, но небольшие фирмы часто недооценивают угрозы и риски утечек.

Также сообщалось, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть.

А в будущем могут назначить компенсации за утечку данных казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2240796-budet-lish-kapley-v-more-o-novyh-ugrozah-moshennichestva-na-2025-god-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/