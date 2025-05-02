"Будет лишь каплей в море": о новых угрозах мошенничества на 2025 год в Казахстане рассказал эксперт

Случаи онлайн-мошенничества растут вместе с развитием технологий. А в текущем году особенный риск для данных граждан может возникнуть в медицинской и финансовой сферах. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По словам эксперта Евгения Питолина, в 2025 году наибольшему риску кибератак и утечек данных будут подвержены компании, связанные с медициной, из-за активного развития медтеха и цифровизации сектора.

Ожидается, что новым вектором киберугроз станут компании финансового сектора, оказывающие услуги клиентам банков и других финансовых организаций.

Традиционно наиболее уязвимыми с точки зрения утечки данных и кибератак остаются финансовые организации, медучреждения и мобильные операторы из-за наличия у них баз данных клиентов.

В Алматы 28 апреля прошел круглый стол на тему "Криптография и персональные данные: передовые практики и развитие локальных решений".

Эксперты обсуждали вопросы информационной безопасности и защиты данных.

В свою очередь редакция NUR.KZ узнала у Евгения Питолина, управляющего директора DATASTAR и сопредседателя Комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH, какие угрозы будут наиболее актуальными в 2025 году.

Самые атакуемые сферы

Обычно наиболее уязвимыми с точки зрения утечки данных и специально направленных на взлом кибератак являются финансовые организации (банки, микрокредитные и страховые компании), медорганизации (частные клиники, больницы) и мобильные операторы.

Все дело в том, что они имеют базы данных своих клиентов и прочую информацию, которая может помочь мошенникам похитить деньги казахстанцев.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

В то же время Евгений Питолин отмечает, что наибольшему риску в текущем году будут подвержены компании, связанные с медициной.

"Активно растет медтех, появляются новые стартапы, связанные с медициной, проводится цифровизация сектора – и вот это как раз те самые вещи, которые при всей своей позитивной направленности и благозадачности все равно ведут нас через путь утечек данных.

Поэтому мне кажется, что 2025 год станет годом проблем в медтехе, медицинских данных.

Мы видели примеры подобных утечек в прошлые годы, но это будет лишь каплей в море по сравнению с тем, что может быть впереди", – считает эксперт.

Дополнительно он отмечает, что другим новым вектором для киберугрозы станут компании финансового сектора, которые оказывают услуги клиентам банков и прочих финансовых организаций.

То есть это вторые и третьи стороны, подрядчики и субподрядчики, которые имеют доступ к клиентским данным банков, МФО, страховщиков и так далее.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, кто виноват в утечке данных казахстанцев. При этом он указывал, что крупные компании серьезно относятся к защите клиентских баз данных, но небольшие фирмы часто недооценивают угрозы и риски утечек.

Также сообщалось, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть.

А в будущем могут назначить компенсации за утечку данных казахстанцев.