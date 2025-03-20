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Портрет признанного банкротом казахстанца описали в КГД

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Мужчина вывернул карманы
Банкрот. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов на брифинге СЦК рассказал, кого чаще всего признают в Казахстане банкротом, передает корреспондент NUR.KZ.

По его данным, самым возрастным банкротом является жительница Шымкента 1943 года рождения с суммой задолженности 370 тыс. тенге. Самым молодым банкротом является жительница Астаны 2005 года рождения с долгом в 856 тыс. тенге.

"Средний возраст банкротов составляет 44 года. Чаще всего за банкротством обращаются граждане мужского пола, составляя 52% от всех заявлений",- сказал Сеилжан Ахметов.

Банкротом с самой большой суммой задолженности назван житель Астаны, сумма его долга составляет 2,1 млрд тенге. Банкротом с наименьшей суммой задолженности является жительница Северо-Казахстанской области, ее долг составляет 200 тыс. тенге.

"Из всех банкротов более 1 000 (5 %) являются получателями государственной адресной социальной помощи, а около 10 тыс. человек (44%) имели долги, не оплаченные более 5 лет", - резюмировал спикер.

Также сегодня Ахметов сообщил, что за весь период действия закона, то есть с марта 2023 года, 22 600 граждан с неисполненными обязательствами на сумму 120 миллиардов тенге признаны банкротами.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.

А в феврале текущего года стало известно, что ы Казахстане хотят упростить процедуру банкротства, отменив для должников с оформленными до 2025 года кредитами обязательное урегулирование долга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2229753-portret-priznannogo-bankrotom-kazahstanca-opisali-v-kgd/