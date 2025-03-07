Глава Нацбанка рассказал, как покупал телевизор в рассрочку

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили о влиянии базовой ставки на кредитование. В ответ он рассказал, как покупал телевизор в рассрочку, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что стоимость банковских кредитов действительно стремится или находится вокруг базовой ставки, которая устанавливается Нацбанком. Однако, больше эта зависимость видна при кредитовании бизнеса, чем при потребительских кредитах.

По его словам, одна из причин этого кроется в большом количестве рассрочек, где реальный процент переплаты по кредиту не виден, поскольку находится уже внутри цены за товар.

"Корреляция по потребительским кредитам менее выражена. Во-первых, там небольшая сумма (в сравнении с кредитами для бизнеса - прим. ред.), во-вторых, высокий уровень цифровизации.

В-третьих, большой уровень рассрочек, когда цена кредитного продукта зашита уже в цену, и, по сути, ты ставку не видишь - она фиксируется как нулевая ставка, хотя на самом деле она вшита в цену товара", - пояснил глава Нацбанка.

Он также рассказал, как оформил телевизор в рассрочку.

"Я бытовой пример на себе могу привести. Некоторое время назад мы купили телевизор большой. Пошли в магазин, купили и пошли в одно из окошек, где банки предлагают свои кредитные продукты. Подписали кредитный договор. На самом деле я даже на ставку не смотрел, какая ставка. Я смотрел стоимость и месячный платеж. То есть для населения гораздо важнее, какой месячный платеж будет. То есть, условно, он стоит 500 тыс. тенге, месячный платеж - 50 тыс. тенге, (люди думают - прим. ред.): "Ну, нормально, хорошо, потяну".

А какая там ставка вшита была - 20, 21 или 22%, я даже сам не знаю, потому что я ориентировался больше на то, сколько мне в месяц надо будет оплачивать. К сожалению или к счастью, большинство населения руководствуется теми же факторами. Они смотрят на цену и на месячный платеж, поэтому корреляция между базовой ставкой и ставками по потребительским кредитам менее выражена", - рассказал Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Позже в Нацбанке объяснили, почему базовую ставку подняли до 16,5%.

Во время брифинга Сулейменов также рассказал, что сотрудники Нацбанка провели соцопрос, с помощью которого узнали, что будут делать казахстанцы, если ставка вознаграждения по депозитам при высокой инфляции останется на том же уровне или снизится.

Мы также писали, что данное решение может укрепить тенге, охладить инфляцию и сделать депозиты выгоднее.