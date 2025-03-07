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К чему может привести снижение ставок по депозитам, рассказал глава Нацбанка

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Деньги и калькулятор лежат на столе.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал об итогах проведенного социального опроса, в ходе которого казахстанцы ответили только на один вопрос, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что сотрудники Нацбанка провели соцопрос, с помощью которого пытались выяснить, что будут делать казахстанцы, если ставка вознаграждения по депозитам при высокой инфляции останется на том же уровне или снизится.

"Это было достаточно простое исследование. Мы хотели в рамках него получить ответ на простой вопрос. Значительная часть из нас имеют депозиты. А депозит является привлекательным, исходя из депозитной ставки. То есть, если нам платят нормально, мы готовы сохранять эти деньги на депозите и получать доходы по ним.

Если ставка по депозиту снижается, мы будем принимать какие-то иные решения: изъять их, вложить в другие активы, пойти купить какие-то товары повседневного спроса, либо инвестировать в другие какие-то направления", - отметил он.

Перед респондентами, отметил он, ставился один вопрос: будут ли люди хранить деньги на депозитах, если ставка резко снизится, условно до 12%.

"54% опрошенных сказали, что они свои деньги с депозита в таком случае снимут, потому что он не является более привлекательным, ставка слишком низкая. И значительная часть сказала, что мы эти деньги вложим в валютный рынок, то есть пойдут купят доллары. Другая часть сказала, что вложат в какие-то другие активы.

И третья часть сказала, что они просто потратят эти средства. Это говорит о чем? Это простыми словами доносит устремление населения, что, если депозитные ставки будут низкими, эта избыточная ликвидность просто хлынет на валютный рынок и на другие сектора экономики, что создаст дополнительное инфляционное давление. И тогда инфляция в 9,4 покажется нам еще достаточно адекватной", - заявил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Позже в Нацбанке объяснили, почему базовую ставку подняли до 16,5% в Казахстане.

Последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Причинами тому заявлялись ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Отмечалось, что это может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2226335-k-chemu-mozhet-privesti-snizhenie-stavok-po-depozitam-rasskazal-glava-nacbanka/