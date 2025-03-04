"Практически в два раза потерял в зарплате": глава "Байтерека" рассказал об условиях в нацкомпаниях

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин заявил о снижении его зарплаты почти в два раза после перехода из частного сектора, передает корреспондент NUR.KZ.

Карагойшину на пресс-конференции после заседания правительства задали вопрос о том, почему к нацкомпаниям существует предубеждение в обществе.

"Я думаю, на самом деле это же понятно, что это средства налогоплательщиков. Понятно, что национальные компании имеют существенные размеры в экономике. Ранее пользовались основными ресурсами, это тоже надо признавать, потому что многие программы идут через национальные компании.

Но я вам, что касается заработной платы, скажу: я сам пришел когда-то с частного сектора, то есть практически в два раза точно потерял в уровне зарплаты. Я бы не сказал, что в национальных компаниях уровень заработной платы выше коммерческого сектора. К сожалению, размеры не могу сказать, потому что она регулируется определенными постановлениями.

Что касается мотивации - тоже это максимально 6 окладов, согласно этим постановлениям. Причем, чтобы их получить, сотрудник должен быть практически идеальным, без опозданий, и в том числе исполнить все КПД, которые государство на данном направлении поставило", - сообщил Карагойшин.

Ранее эксперт заявлял о том, что рост зарплат не привел к улучшению качества жизни казахстанцев.