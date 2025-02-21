Почему государство может ограничить права на земельный участок без выплаты компенсации в Казахстане

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. То есть, когда право владения остается за казахстанцами, но возможности пользования ограничиваются. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Алматы будут наложены ограничения (публичный сервитут) на более 130 земельных участков без компенсации для прокладки нового газопровода для ТЭЦ-2.

Сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным участком, которое не лишает владельцев права собственности, но ограничивает их возможности пользования.

Ограничения будут действовать в течение трех лет в Ауэзовском и Алатауском районах, за проект отвечает Управление энергетики и водоснабжения города Алматы.

Как сообщает портал Krisha.kz, в Алматы наложат ограничения на более 130 земельных участков, при этом без какой-либо оплаты – так называемый публичный сервитут. Список подлежащих сервитуту адресов опубликован в источнике.

Обычно, когда государству нужен частный земельный участок казахстанцев, оно "отнимает" земли в обмен на определенные компенсации. Но в случае сервитута землевладельцев могут только ограничить в их правах.

При этом владелец земли не может мешать лицу, в пользу которого установлен сервитут, пользоваться участком в рамках оговоренных условий. Например, если установлен сервитут на проход или проезд, нельзя блокировать дорогу или ставить заграждения.

Так, в Алматы сервитут нужен для прокладки нового газопровода для ТЭЦ-2. Ограничение на участки будет действовать в течение трех лет.

"Отвечает за проект Управление энергетики и водоснабжения города Алматы.

Каждому собственнику дополнительно сообщат о начале строительно-монтажных работ. Трубопровод проложат от Алматинской ТЭЦ-2 до Западного теплового комплекса.

Всего, согласно постановлению, ограничение наложат на 136 участков в двух районах: Ауэзовском и Алатауском", – отмечается в источнике.

Почему не будет компенсации владельцам участков

Сервитутом называют право ограниченного пользования чужим земельным участком или прочим недвижимым имуществом.

Участок земли. Иллюстративное фото: RonFullHD/Getty Images

Он применяется в случаях необходимости обеспечения интересов определенного лица, которое не является владельцем подлежащего сервитуту имущества. При этом интересы могут быть:

частными – когда есть конкретное лицо (например, компания);

публичными – когда затронуты интересы государства или общества.

А сами ограничения могут быть разделены на несколько видов в зависимости от целей их использования:

земельный сервитут — право прохода или проезда через чужой участок;

водный сервитут — право забора воды из чужого источника;

городской сервитут — право прокладки коммуникаций через чужой участок.

Другими словами, сервитут не лишает казахстанцев права владения их имуществом (то есть в данном случае – земельным участком). Они будут лишь временно ограничены в правах в пользу другого лица – государства.

А учитывая, что при сервитуте не предусмотрены изъятие участка или снос жилья, то выплата соответствующих компенсаций не производится.

Устанавливается сервитут по соглашению сторон либо через суд.

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