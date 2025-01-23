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В "Атамекен" обратились к казахстанцам с предупреждением

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Фейковое объявление
Фейковое объявление. Фото: atameken.kz

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" предупреждает о видео, распространяющемся в Сети и обещающем выплаты после вложений. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на НПП.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" предупреждает о фейковом ролике, распространяемом в социальных сетях и мессенджерах.

"Авторы видео заявляют об единоразовых инвестиционных вложениях для казахстанцев с последующими выплатами. Содержание данного ролика не соответствует действительности! Никаких сборов финансовых средств Национальная палата предпринимателей "Атамекен" не ведет.

О факте распространения вышеуказанного материала НПП "Атамекен" уведомлены правоохранительные органы", - сообщается в публикации.

Фейковое объявление
Фейковое объявление. Фото: atameken.kz

Участие в подобных схемах может привести к потере денежных средств или утечке персональных данных. НПП рекомендует проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.

Добавим, также казахстанцев предупредили об опасности объявлений с QR-кодами в подъездах. Сообщается, что злоумышленники распространяют объявления с поддельными QR-кодами в подъездах жилых домов, побуждая граждан сканировать QR-коды и присоединиться к домовым чатам в мессенджерах. При сканировании таких кодов злоумышленники, используя эту технологию, способны получить доступ к аккаунту пользователя в мессенджере, а также заразить устройства пользователей вредоносным ПО.

Неделю назад мы писали о новом методе мошенничества: как злоумышленники используют запрет на кредиты, чтобы украсть деньги у казахстанцев.

Также в конце декабря прошлого года сообщалось о том, что мошенники в Казахстане представляются руководителями налоговых органов и рассылают фейковые уведомления гражданам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2214521-v-atameken-obratilis-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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