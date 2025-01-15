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Илона Маска обвинили в причинении ущерба инвесторам на сумму более 150 млн долларов

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Илона Маска в обмане акционеров Twitter, заявив, что миллиардер нанес инвесторам ущерб на сумму более 150 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно иску, поданному SEC, Маск слишком долго скрывал информацию о своей растущей доле в компании, что позволило ему выкупать акции Twitter по заниженным ценам перед предложением о поглощении социальной сети.

Агентство утверждает, что Маск в начале 2022 года накопил более 5% акций Twitter, но не сообщил об этом вовремя, как того требуют федеральные законы. Это нарушение могло бы привести к росту рыночной цены акций, если бы информация была раскрыта своевременно.

"Из-за задержки в раскрытии информации Маск смог приобретать акции у ничего не подозревающих инвесторов по искусственно заниженным ценам. Те, кто продал свои акции в этот период, понесли значительные финансовые убытки", — говорится в заявлении SEC, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Адвокат Маска сразу же оспорил обвинения, заявив, что его клиент будет активно защищаться в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2211849-ilona-maska-obvinili-v-prichinenii-ushcherba-investoram-na-summu-bolee-150-mln-dollarov/

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