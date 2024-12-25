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За сколько сдают дома для празднования Нового года в Алматы

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Молодые люди отмечают Новый год в съемном коттедже
Праздник. Иллюстративное фото: svetikd/Getty Images

Некоторые казахстанцы арендуют дома, чтобы встретить Новый год в кругу близких. Ценники в Алматы могут достигать 1,5 млн тенге за сутки. О том, какие есть варианты для горожан, читайте на NUR.KZ.

Снять пати-хаус на Новый год, то есть арендовать дом или коттедж, чтобы отметить праздник большой компанией, может показаться неплохой идеей. Особенно актуален такой способ отдыха в Алматы.

Как отмечает портал "Крыша", на текущий момент казахстанцам доступно порядка 1 000 объявлений о сдаче в аренду пати-хаусов по всей стране, и порядка 200 из них приходится именно на южную столицу. При этом вариантов множество: от небольших дачных домиков до огромных особняков с системой "все включено".

Ценники также разнообразны. Самый дешевый вариант, который был обнаружен – 40 тыс. тенге в сутки за домик на четверых человек.

Впрочем, большинство вариантов начинается от 80-100 тыс. тенге в сутки. Примечательно, что в обычное время ценники, как правило, в два раза ниже.

Так, до 100 тыс. тенге в сутки можно арендовать небольшие 2-3-комнатные дачи в Ауэзовском, Наурызбайском и Медеуском районах.

Также в этом году стала популярна аренда так называемых домов A-frame – когда одна из стен здания полностью стеклянная. Такие домики можно найти в горах, а за сутки придется заплатить от 50 до 200 тыс. тенге.

Стоит отметить, что в домах A-frame есть все необходимое: спальни, кухня, санузел и гостиная с террасой. Дома укомплектованы бытовой техникой, есть караоке, небольшой набор посуды, а также мангал, казан и самовар. А за отдельную плату (от 10 тыс. тенге в час) можно организовать баню с купелью.

Семья арендовала дом в стиле A-Frame
Семья на отдыхе. Иллюстративное фото: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Что касается стандартных коттеджей, то за дом, рассчитанный на 8-15 человек, в новогоднюю ночь придется заплатить 150-400 тыс. тенге. В пределах этой суммы сдаются дома с большой гостиной, кухней и 3-4 спальнями.

Если планируется большая вечеринка, то коттеджи на 20-50 человек обойдутся арендаторам в 300-800 тыс. тенге. Естественно, в домах будет все необходимое, в том числе и посуда. Обычно у таких вариантов есть дополнительные услуги: приготовление блюд, обслуживание, шоу-программа, подвоз гостей на автобусе и многое другое.

Интересно, что самые дорогие варианты, которые начинаются от 800 тыс. тенге за сутки, обычно не вмещают большое количество гостей. Например, в коттеджах, расположенных вблизи Иле-Алатауского нацпарка, максимальное количество гостей чаще ограничивают до 15.

Платят в этом случае в первую очередь за расположение дома. Чем выше в горах и ближе к горнолыжным курортам расположен дом, тем дороже аренда. Медеуский и Бостандыкский районы самые дорогие. Здесь чистый воздух и есть возможность покататься на лыжах, санях или снегоходах. В некоторых случаях ценник может достигать 1,5 млн тенге за сутки.

Если бюджет ограничен, но очень хочется отметить праздник близ гор, можно рассмотреть коттеджи в Наурызбайском и Талгарском районах. Здесь цены в разы ниже, а горы – те же.

В целом, можно отметить, что на цену аренды дома на Новый год влияют несколько основных факторов:

  1. количество спальных мест и общая площадь дома;
  2. расположение – чем "престижнее" район, тем выше цена;
  3. оснащенность дома: дополнительный сервис, вроде бани, бильярдной, мангальной зоны, танцпола и караоке, могут заметно повысить цену.

Однако казахстанцам следует помнить, что независимо от цены важно правильно подходить к вопросу аренды. Делая бронь, нужно обязательно проверить документы владельца и убедиться, что арендуемый дом действительно его.

Также необходимо составить договор задатка перед тем, как отдавать его. И, естественно, следует составить договор аренды, даже если коттедж снимается всего на одну ночь – таким образом получится защитить свои права и деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2204528-za-skolko-sdayut-doma-dlya-prazdnovaniya-novogo-goda-v-almaty/

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