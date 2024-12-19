Подорожание жилья в Алматы спрогнозировали из-за новых правил застройки

Возможный запрет на строительство жилья ниже комфорт-класса может вызвать рост цен, а небольшим компаниям придется уйти с рынка, сообщает сайт телеканала KTK.

Эксперты поделились с телеканалом мнением по поводу введения новых правил застройки, анонсированных акиматом города. Накануне аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о новых правилах застройки и градостроительном регламенте, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство. Так, в городе могут запретить строительство жилья ниже комфорт-класса.

По мнению урбанистов, если заработают новые правила, строительные компании продолжат возводить многоквартирные дома. Только уже не стандартные, а комфортные: с просторными комнатами, высокими потолками и подземным паркингом. Такие условия обходятся дороже и покупателям, и продавцам. На плаву останутся, вероятно, крупные застройщики, а небольшим придется уйти с рынка, уверены эксперты.

"Выглядит так, как будто это результат лобби больших строительных компаний. Потому что этим самым сейчас очень сильно усложнят возможности мелких строительных компаний, появление новых строительных компаний. Но, тем не менее, у нас все еще остается очень большой дефицит жилья, и с каждым годом он будет лишь нарастать. Нужно будет строить минимум жилье комфорт-класса, а это как минимум наличие подземного паркинга. То есть это всё удорожание", - высказался эксперт Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы,

К тому же подземные паркинги стимулируют жителей пользоваться личными автомобилями. Значит, с появлением новых ЖК комфорт-класса Алматы будет загружен еще больше, считают урбанисты. Стоимость бюджетных квартир значительно вырастет, а поиск жилплощади с обычными условиями по приемлемой цене станет задачей не из легких, предупреждают риелторы.

"Надо будет искать прямо вот практически ближе к области. Например, как Илийский район, где района ВАЗа, "Саяхата" - в этой стороне. К тому же не прямо как хотелось бы за ту стоимость: например, за 30 млн хорошую евродвушку в центре города точно не найдете. Можно найти где-то в пригороде, где-то там. Сейчас условия у народа не повышаются, а стоимость за квадратный метр с каждым разом растет и растет. Цена за эконом будет как комфорт-класса", - сказал руководитель отдела продаж агентства недвижимости Еламан Кенесбеков.

Стоимость квартир эконом-класса в центре и верхней части города может подняться примерно на 15%, предполагают специалисты по недвижимости. Новые цены для некоторых будут неподъемными. Проект уже вынесли на публичное обсуждение. До конца года его рассмотрят депутаты маслихата. Если они утвердят, документы вступят в силу в начале 2025-го.

Источник: KTK

Отметим, что в 2024 году аким Алматы неоднократно высказывался о застройке в Алматы. Так, на встрече с жителями Наурызбайского района в июле Досаев сказал, что " ни разу не слышал, чтобы в Алматы в установленные сроки завершали строительство".

Также Ерболат Досаев проводил совещание по вопросам регулирования застройки в предгорье города.

В марте премьер-министр Олжас Бектенов спросил у Досаева, почему в Алматы снизились показатели строительства и ввода жилья.

А в феврале сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке.