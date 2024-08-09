Основатель Temu и Pinduoduo стал самым богатым человеком Китая

Основатель китайских маркетплейсов Temu и Pinduoduo Колин Хуан стал самым богатым человеком Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Колин Хуан, бывший инженер Google, в 2015 году основал Pinduoduo, платформу электронной коммерции, где можно купить дешевые товары, участвуя в распродажах и акциях. Хуан быстро вошел в список самых богатых людей мира, достигнув состояния в 71,5 млрд долларов в начале 2021 года.

Однако во время пандемии COVID-19 его состояние резко сократилось, уменьшившись примерно на 87% за год. Это было связано с жестким регулированием бизнеса китайскими властями.

После окончания пандемии и снятия карантинных ограничений Хуан запустил глобальную платформу Temu, которая быстро набрала популярность по всему миру.

В августе 2024 года 44-летний Хуан стал самым богатым человеком Китая, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло 48,6 млрд долларов. Он обошел Чжуна Шаньшаня, основателя компании по производству бутилированной воды, который удерживал первую строчку с апреля 2021 года.

Эксперты Bloomberg отмечают, что Колин Хуан представляет новое поколение китайских технологических предпринимателей, использующих глобальные возможности для достижения успеха.