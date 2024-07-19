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Ученые рассказали, как размер дохода может быть связан с уровнем счастья человека

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Мужчина пересчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: Camilo Freedman/Bloomberg via Getty Images

Новое исследование ученых из США показало, что связь между уровнем заработка человека и его ощущением счастья все-таки существует, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Мэтт Киллингсворт, старший научный сотрудник Школы бизнеса Уортона при Пенсильванском университете, опросил 33 269 работающих взрослых американцев в возрасте от 18 до 65 лет с годовым доходом семьи в размере не менее 10 тысяч долларов. Опрос касался уровня удовлетворенности жизнью.

Киллингсворт также использовал данные об ультрабогатых людях (обладателей капитала в размере от 3 до 7,9 млн долларов).

Исследование показало, что разрыв в уровне счастья между богатыми людьми и гражданами, имеющими средний уровень дохода, был больше, чем между обладателями среднего уровня дохода и людьми с низкой зарплатой.

"Разница в удовлетворенности жизнью между богатыми и теми, чей доход составляет 70–80 тфсяч долларов в год, была почти в три раза больше, чем разница между людьми с доходом 70–80 тысяч долларов в год и средним показателем двух групп с самым низким доходом", — говорится в исследовании Киллингсворта.

По словам ученого, разница в уровне счастья может иметь более глубокие причины, чем простая способность покупать больше вещей.

"Связь между деньгами и счастьем может объясняться тем, что состоятельные люди чаще чувствуют, что сами контролируют свою жизнь. У них есть больше свободы жить той жизнью, какой они хотят", — говорит Мэтт Киллингсворт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2136681-uchenye-rasskazali-kak-razmer-dohoda-mozhet-byt-svyazan-s-urovnem-schastya-cheloveka/

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