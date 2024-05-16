Эксперты назвали город, в котором наблюдается самый быстрый рост числа миллионеров в мире

Эксперты заявили, что в китайском мегаполисе Шэньчжэнь наблюдается самый быстрый рост числа миллионеров в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету компании New World Wealth и консультантов Henley & Partners, в китайском городе Шэньчжэне зафиксирован самый быстрый рост числа миллионеров за последнее десятилетие. Сообщается, что рост составил 140%. Это намного больше, чем в Пекине и Шанхае, где количество миллионеров выросло на 90% и 84% соответственно.

Только в 2023 году в Шэньчжэне число миллионеров выросло на 10%, а в Пекине и Шанхае зафиксировано снижение примерно на 5% на фоне оттока состоятельных людей из Китая.

"В целом число миллионеров в Китае сократилось на 3% в 2023 году, поэтому Шэньчжэнь значительно превзошёл общий показатель по стране в 2023 году", — сказал Эндрю Амойлс, аналитик New World Wealth.

Ожидается, что Шэньчжэнь, также известный как китайская Кремниевая долина, продолжит очень сильный рост до 2040 года по сравнению с Пекином и Шанхаем, где, вероятно, будет наблюдаться умеренный рост, добавил Амойлс.

Это происходит на фоне застоя в экономике Китая, вызванного ослаблением сектора недвижимости.