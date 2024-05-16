Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты назвали город, в котором наблюдается самый быстрый рост числа миллионеров в мире

Опубликовано:

Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Эксперты заявили, что в китайском мегаполисе Шэньчжэнь наблюдается самый быстрый рост числа миллионеров в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету компании New World Wealth и консультантов Henley & Partners, в китайском городе Шэньчжэне зафиксирован самый быстрый рост числа миллионеров за последнее десятилетие. Сообщается, что рост составил 140%. Это намного больше, чем в Пекине и Шанхае, где количество миллионеров выросло на 90% и 84% соответственно.

Только в 2023 году в Шэньчжэне число миллионеров выросло на 10%, а в Пекине и Шанхае зафиксировано снижение примерно на 5% на фоне оттока состоятельных людей из Китая.

"В целом число миллионеров в Китае сократилось на 3% в 2023 году, поэтому Шэньчжэнь значительно превзошёл общий показатель по стране в 2023 году", — сказал Эндрю Амойлс, аналитик New World Wealth.

Ожидается, что Шэньчжэнь, также известный как китайская Кремниевая долина, продолжит очень сильный рост до 2040 года по сравнению с Пекином и Шанхаем, где, вероятно, будет наблюдаться умеренный рост, добавил Амойлс.

Это происходит на фоне застоя в экономике Китая, вызванного ослаблением сектора недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2101478-eksperty-nazvali-gorod-v-kotorom-nablyudaetsya-samyy-bystryy-rost-chisla-millionerov-v-mire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.