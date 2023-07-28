Безработным молодым жителям Китая посоветовали идти на завод

Пекин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Безработица среди молодежи продолжает усугубляться в Китае. Выпускники колледжей и вузов отказываются от низкоквалифицированной работы, несмотря на то, что страна нуждается в рабочей силе, передает The Wall Street Journal.

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Один из пяти молодых жителей Китая в настоящее время нигде не работает. При этом правительство возлагает вину за это на самих соискателей, обвиняя молодых людей в слишком амбициозном подходе.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что молодежи необходимо приложить усилия и смириться с трудностями. Сам лидер страны во время культурной революции в Китае, на которую пришлась его молодость, работал в сельской местности. Си Цзиньпин отметил, что молодые люди, которые не могут найти работу в офисе, должны пойти на фабрику или уехать в сельскую местность.

Журналисты WSJ отмечают, что такой подход может показаться китайской молодежи несправедливым из-за контекста, в котором росли молодые люди. Их детство пришлось на период растущего благосостояния. Все вокруг говорили, что Китай силен, а Запад приходит в упадок. Сейчас многим молодым людям приходится столкнуться с реальностью, и не всем удается с этим справиться.

Уровень безработицы среди городской молодежи достиг рекордных 21,3% в июне 2023 года. В этом году из колледжей и вузов выпустились 11,6 млн человек. Большинство из них пополнили ряды безработной молодежи, поскольку перспектива работать на заводе (так же, как их родители) выглядит совсем не привлекательно для многих молодых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2030274-bezrabotnym-molodym-zhitelyam-kitaya-posovetovali-idti-na-zavod/