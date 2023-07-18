Без фуа-гра и вина: жители Европы стали беднее американцев

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, о существовании которой они почти забыли за последние несколько десятилетий. Жители еврозоны начали беднеть, их покупательская способность снижается с каждым месяцем, передает The Wall Street Journal.

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Сейчас французы едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на покупку оливкового масла. Жители Финляндии стали реже посещать сауны. Потребление мяса и молока в Германии упало до самого низкого уровня за последние 30 лет. Некогда процветавший немецкий рынок органических продуктов сильно просел по сравнению с предыдущими годами. Еще в мае министр экономического развития Италии Адольфо Урсо созвал кризисное собрание по поводу цен на макароны, которые подскочили более чем в два раза.

Предпосылки затруднительного положения, в котором оказались сейчас жители Европы, наблюдались давно. Основной причиной нынешней ситуации является не только слабый экономический рост и последствия пандемии COVID-19, но и стареющее население. Низкие расходы и неутешительные демографические перспективы делают еврозону менее привлекательным рынком для международных компаний. Такие крупные производители как Procter&Gamble и LVMH делают ставку на американского потребителя и ориентируются прежде всего на рынок США.

Согласно данным Международного валютного фонда, экономика еврозоны выросла примерно на 6% за последние 15 лет в долларовом выражении по сравнению с 82% роста, зафиксированными в США. В результате средняя страна ЕС стала беднее на душу населения, чем любой штат США, кроме Айдахо и Миссисипи, согласно отчету, опубликованному в этом месяце Европейским центром международной политической экономии, независимым аналитическим центром в Брюсселе.

В докладе говорится, что если нынешняя тенденция сохранится, к 2035 году разрыв между объемом производства на душу населения в США и ЕС будет таким же большим, как сегодня между Японией и Эквадором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2028911-bez-fua-gra-i-vina-zhiteli-evropy-stali-bednee-amerikantsev/