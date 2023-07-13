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Самое популярное место среди экспатов в 2023 году назвали эксперты

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Вид на Мехико
Мехико, Мексика. Иллюстративное фото: pexels.com

Мексика признана самым популярным местом среди экспатов в 2023 году. Такие результаты показал опрос более 12 тысяч респондентов. По их мнению, Мексика удивила их дружелюбным отношением к приезжим, богатой культурой и хорошими вариантами съемного жилья, передает Bloomberg.

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Опрос был проведен компанией InterNations, которая предоставляет услуги людям, живущим и работающим за границей. В десятку стран, которые также предоставляют благоприятные условия для экспатов, входят Испания, Панама, Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины, Бахрейн и Португалия.

Приезжие из других стран отмечают, что в Мексике их отлично встретили местные жители. Кроме того, здесь они легко могут найти доступное съемное жилье, а также прекрасно провести время, потому что культура Мексики очень богата.

При этом сами мексиканцы предпочитают уезжать на заработки в США. Так, объем денежных переводов в эту страну из США достиг рекордного уровня в мае 2023 года. Это связано с празднованием Дня матери в Мексике. В мае мексиканцы, работающие в Штатах, отправили домой 5,69 млрд долларов, что на 10,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Предыдущий рекорд в 5,36 млрд долларов был установлен в октябре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2028330-samoe-populyarnoe-mesto-sredi-ekspatov-v-2023-godu-nazvali-eksperty/

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