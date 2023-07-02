Байден объявил о новой попытке добиться списания студенческих кредитов в США

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев все-таки появится возможность списать долги по кредитам за высшее образование. По его словам, Верховный суд США неверно истолковал Конституцию, когда отклонил попытки его администрации добиться принятия мер по списанию кредитов, передает Quartz.

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Байден заявил, что новый способ списания студенческих кредитов, который предложит его администрация, является юридически обоснованным. Он также добавил, что этот процесс может занять больше времени, но это все равно лучший вариант, который поможет большему количеству американцев избавиться от бремени задолженности. Кроме того, администрация Байдена разрабатывает программу, которая защитит обладателей образовательных займов от дефолта на срок до 12 месяцев.

Что касается самого списания кредитов, то администрация президента планирует использовать "Закон о высшем образовании", принятый в 1965 году. Этот документ, подписанный Линдоном Джонсоном, учредил федеральную программу помощи, которая позволяет Министерству образования помогать студентам оплачивать их обучение в колледжах и вузах. Закон также включает положение, позволяющее Министерству образования списать долги студентов.

Ранее администрация президента пыталась протолкнуть инициативу о списании студенческого долга, ссылаясь на "Закон о героях", принятый после событий 11 сентября 2001 года. В соответствии с этим законом, Министерство образования могло отменять студенческие долги во время чрезвычайных ситуаций. Такой ситуацией администрация Байдена называла пандемию COVID-19. Но Верховный суд постановил, что у органов образования нет таких полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2027108-bayden-obyavil-o-novoy-popytke-dobitsya-spisaniya-studencheskih-kreditov-v-ssha/