Женщины в Нью-Йорке будут получать пособия в первые три года после рождения ребенка

Мама и ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Программа базового гарантированного дохода для молодых матерей заработает в Нью-Йорке. Участницы программы будут получать тысячу долларов в течение 18 месяцев после рождения ребенка, а также 500 долларов в течение еще 18 месяцев. По мнению организаторов, это сильно поможет молодым семьям, проживающим в мегаполисе, передает Bloomberg.

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Ранее данная инициатива была запущена в виде пилотного проекта, но теперь она заработает в качестве постоянной программы. Власти Нью-Йорка серьезно настроены использовать доход государства для обеспечения граждан базовым гарантированным доходом.

В рамках пилотного проекта, запущенного в 2021 году, беременным женщинам из северных районов Манхэттена выдавались дебетовые карты, на которые в течение первых трех лет жизни ребенка должны были поступать средства от государства. В ближайшие месяцы аналогичная программа будет запущена и в других районах Нью-Йорка: Бруклине, Статен-Айленде, Квинсе, а также в городе Рочестер (штат Нью-Йорк).

Участники программы будут получать тысячу долларов в течение первых 18 месяцев после рождения ребенка и еще 500 долларов в течение 18 месяцев после того, как ребенку исполнится полтора года.

Проект не предполагает каких-либо условий для участия. Данные выплаты будут получать все матери, вне зависимости от уровня доходов. Проект направлен на устранение экономического неравенства, дестигматизацию бедности и подготовку условий для дальнейшего внедрения программ базового гарантированного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2021108-zhenschiny-v-nyu-yorke-budut-poluchat-posobiya-v-pervye-tri-goda-posle-rozhdeniya-rebenka/