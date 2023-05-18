Американки становятся домохозяйками из-за слишком дорогих детских садов

Мама и дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Все больше американских женщин отказываются от работы в пользу того, чтобы лично присматривать за своими детьми. Во многом это обусловлено тем, что уход за детьми в Штатах сильно подорожал. Матерям намного выгоднее остаться дома, чем ходить на работу и оплачивать услуги садика или няни, передает Quartz.

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Почти 25% американских матерей в настоящее время идентифицируют себя, как домохозяек. Это резкий рост по сравнению с 15%, зафиксированными в 2022 году. Такие данные приводит группа защиты интересов женщин Motherly, которая провела опрос среди американских матерей.

Статистика 2023 года показывает, что 9% американских матерей за последний год отказались от работы и стали домохозяйками. Участниц опроса попросили рассказать, почему они приняли такое решение. Самой распространенной мотивацией, которую преследовали женщины, было желание проводить больше времени с семьей.

Кроме того, решающим фактором для многих стала слишком высокая стоимость ухода за детьми. Почти половина опрошенных женщин (45%) заявили, что если они в будущем захотят вернуться на работу, то им придется искать доступный детский сад, а это очень сложно. 62% женщин заявили, что смогут вернуться к работе только в случае, если им предоставят более гибкий график.

В США исторически сложилась культура, которая мало учитывает нужды родителей. В особенности, работающих матерей. Отпуск по уходу за ребенком не является обязательным во всех компаниях США. Рабочий день, как правило, очень длинный.

При этом государство не обеспечивает граждан бесплатными или субсидируемыми услугами по уходу за детьми, как это существует во многих других странах. Неоплачиваемая домашняя работа, как правило, ложится на женщин, что создает разрыв в оплате мужского и женского труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020930-amerikanki-stanovyatsya-domohozyaykami-iz-za-slishkom-dorogih-detskih-sadov/