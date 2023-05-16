Жители Стамбула не могут съехать из сейсмоопасного жилья из-за кризиса

Стамбул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Стамбула оказались в ловушке между надвигающимся жилищным кризисом и риском землетрясения. Стремительный рост цен на жилье и политические разногласия в крупнейшем городе Турции препятствуют усилиям по восстановлению ветхих домов, передает Bloomberg.

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6 февраля в юго-восточном регионе Турции произошли катастрофические землетрясения, которые унесли жизни тысяч людей. После этого жители многих многоквартирных домов Стамбула решили проверить, насколько их дома безопасны. Так, жителей семиэтажного дома в районе Бостанджи уверяли, что их дом, построенный 40 лет назад, был укреплен для сейсмостойкости после землетрясения 1999 года. Однако экспертиза показала, что дому угрожает серьезная опасность и лучше всего будет освободить его и снести.

В настоящее время миллионам жителей Стамбула приходится выбирать между угрозой для своей жизни и финансовой безопасностью. Эксперты считают, что примерно 200 тысяч зданий в крупнейшем городе Турции будут как минимум умеренно повреждены в случае сильного землетрясения. Почти половина из этих домов является объектами высокого риска. При этом именно в этих домах зачастую люди могут снять квартиру по доступным ценам.

За последний год цены на жилье в Стамбуле подскочили на 138% на фоне продолжающегося общенационального кризиса стоимости жизни. Инфляция на рынке недвижимости усугубляет трудности при решении этих проблем.

"Эксперты сходятся во мнении, что в Стамбуле рано или поздно произойдет землетрясение. Оно будет достаточно сильным и будет иметь разрушительные последствия для всего региона. Но город к этому не готов", — сказал Фуат Кейман, директор Стамбульского политического центра при городском университете Сабанджи.

По оценкам инженеров, 70% зданий Стамбула были построены до 2000 года, когда были введены более строгие правила после землетрясения 1999 года в провинции Коджаэли. Но даже после 2000 года новые стандарты не всегда последовательно применялись и соблюдались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020582-zhiteli-stambula-ne-mogut-sehat-iz-seysmoopasnogo-zhilya-iz-za-krizisa/