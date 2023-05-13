Ученые: Браки, в которых жены зарабатывают больше, являются более крепкими

Брак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Социологи утверждают, что браки, в которых жены зарабатывают больше мужей, в настоящее время являются более крепкими. Такие пары реже разводятся. Хотя 40-50 лет назад люди часто разводились, если женщина начинала зарабатывать больше мужа, передает The Wall Street Journal.

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По данным исследования, проведенного Кристин Шварц и Пилар Гоналон-Понс, социологами из Института социологии, пары, поженившиеся в 1960-х и 1970-х годах, разводились на 70% чаще, если женщина вдруг начинала зарабатывать больше мужа. При этом уже в 1990-х годах по этой причине разводились меньше пар.

И с каждым годом ситуация улучшается. Более того, в настоящее время такие браки можно назвать крепкими. Зачастую, семьи, в которых женщина является основным кормильцем, имеют меньше шансов развестись по сравнению с другими парами.

По словам профессора Шварц, успешность таких браков обусловлена причинами как культурного, так и экономического характера. Так как женщины получили больший доступ к качественному образованию и карьерным перспективам, это постепенно сняло стигму с неравномерного распределения дохода в семье.

При этом высокая стоимость жизни повлияла на то, что пары стремятся как можно раньше объединить бюджеты. И когда один из них зарабатывает больше, это хорошая новость для обоих.

Несмотря на изменение взглядов на женщин-кормильцев семьи, в мире сохраняется гендерный разрыв в оплате труда. Согласно анализу Pew Research Center, по состоянию на 2022 год, женщины заработали лишь 82% от того, что заработали мужчины. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, за тот же период общий уровень разводов снизился. При этом молодые пары выбирают вступать в брак в более позднем возрасте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020265-uchenye-braki-v-kotoryh-zheny-zarabatyvayut-bolshe-yavlyayutsya-bolee-krepkimi/