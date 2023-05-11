Объем денежных переводов из Казахстана в Россию сильно вырос в этом году

Рубли. Иллюстративное фото: Atstock Productions/Getty Images

В этом году из Казахстана за рубеж с помощью систем денежных переводов (СДП) было отправлено почти 200 млрд тенге. Четверть этого объема была переведена в Россию, сообщают аналитики Ranking.kz.

Международные системы денежных переводов по-прежнему остаются популярными среди казахстанцев.

Напомним, что воспользоваться ими можно, даже если нет собственного банковского счета. Для этого достаточно прийти в пункт обслуживания системы с наличными деньгами или совершить перевод онлайн, списав деньги с любой доступной карты.

Таким образом, СДП стали одним из способов обмена переводами с Россией после приостановки там деятельности платежных систем Visa и Mastercard.

Сколько денег было отправлено из Казахстана

Вернувшись к Казахстану, отметим, что объем денежных средств, отправленных из страны за рубеж через международные системы денежных переводов, за первый квартал текущего года составил 182,9 млрд тенге.

Эта сумма на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объема переводов за первые три месяца года наблюдается второй год подряд.

Количество транзакций, наоборот, выросло на 28,2%, составив 530,2 тыс., что уменьшило средний чек одного перевода с 458,3 тыс. тенге в 2022 году до 344,9 тыс. тенге в 2023.

Объем международных денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж. Инфографика: ranking.kz

Куда отправляли деньги жители страны

Среди стран, куда отправляли деньги из Казахстана через СДП, наибольший объем пришелся на Турцию: 54,4 млрд тенге – на 4% больше, чем в прошлом году.

Следом идет Россия, куда за первый квартал текущего года отправили 48,1 млрд тенге или четверть от общей суммы. Данное направление между тем стало лидером по росту – по сравнению с началом прошлого года объем переводов вырос сразу на 68,9%.

Замыкает тройку стран, куда казахстанскими жителями активно отправляются деньги, Узбекистан с объемом в 32,3 млрд тенге – на 15,5% меньше, чем годом ранее.

Значительный объем средств также был отправлен в Грузию (18,7 млрд тенге) и Кыргызстан (6 млрд тенге). При этом, если по первому направлению переводы выросли на 40,3%, то по второму они, напротив, сократились – сразу в 5,5 раза.

В какие страны были отправлены денежные переводы из Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Через какие системы совершаются переводы

По объему переводов из Казахстана за рубеж лидирует международная система «Золотая Корона» – 141,4 млрд тенге за первые три месяца 2023 года было отправлено через нее, рост за год – на 2,3%.

Следом идут Contact (21 млрд тенге) и Western Union (13,4 млрд тенге).

Отметим, что за перевод денег СДП взимают комиссии или предлагают свой курс конвертации валют, куда оплата транзакции уже заложена.

Стоимость услуг по переводу денежных средств по итогам апреля текущего года между тем за год выросла лишь на 0,2%. Для сравнения: годом ранее услуги международных систем подорожали на 1,3%.

На сколько подорожали услуги международных систем денежных переводов. Инфографика: ranking.kz

Напомним, что больше денег стало поступать и из России в Казахстан. Объем поступивших в страну переводов в этом году вырос почти в шесть раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020087-obem-denezhnyh-perevodov-iz-kazahstana-v-rossiyu-silno-vyros-v-etom-godu/