Популярность авиабилетов бизнес-класса резко выросла по всему миру

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пассажиры со всего мира массово бронируют билеты первого класса и бизнес-класса в самолетах. На них приходится самый высокий процент бронирований. Крупные авиакомпании делают ставку на богатых пассажиров и готовятся инвестировать в комфортные салоны и залы ожидания, передает Financial Times.

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Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что самый высокий спрос на авиабилеты демонстрируют пассажиры, выбирающие первый класс и бизнес-класс. По данным авиакомпаний, богатые туристы почти полностью компенсировали потери, которые испытали авиаперевозчики после отмены корпоративных бронирований.

Исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что популярность бронирований билетов бизнес-класса можно сравнить с недавним интересом потребителей к предметам роскоши: автомобилям, элитной недвижимости и роскошным часам.

"Это первый год, когда вся команда говорит мне, что мы должны делать ставку на богатых пассажиров", — сказал Шпор.

Бен Смит, исполнительный директор Air France-KLM, заявил, что сейчас необходимо инвестировать в удовлетворение спроса тех туристов, которые хотят путешествовать в комфорте. Особенную ставку, по его словам, необходимо сделать на рейсы в Париж, поскольку данное направление является одним из самых популярных после пандемии.

По его словам, интерес к путешествиям со стороны обеспеченных людей может полностью компенсировать потери, которые испытали авиакомпании после того, как крупные компании перестали пользоваться корпоративными перелетами. С переходом на удаленный формат работы в них пропала необходимость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019924-populyarnost-aviabiletov-biznes-klassa-rezko-vyrosla-po-vsemu-miru/