Дешевый проездной для всех видов транспорта запустили в Германии

Метро. Иллюстративное фото: pexels.com

Германия устанавливает новый стандарт доступного общественного транспорта. Теперь жители страны смогут купить один проездной за 49 евро, который будет действовать во всех городских автобусах, трамваях и поездах, передает Bloomberg.

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С этой недели в Германии запущена одна из самых доступных в мире систем общественного транспорта. Так власти хотят побудить потребителей пересесть в автобусы и трамваи, отказавшись от автомобилей. Всего за 49 евро в месяц (54 доллара США) владелец проездного получает возможность безлимитных поездок на городских автобусах, метро и трамваях в каждом муниципалитете по всей стране.

Это означает, что с одним билетом жители Германии смогут ездить на автобусе вдоль берегов Боденского озера на границе со Швейцарией, а также пересекать гавань Северного моря в Гамбурге.

Так называемый Deutschland-Ticket не включает в себя поездки по скоростным междугородним маршрутам, поскольку идея состоит в том, чтобы побудить людей отказаться от автомобилей во время поездок на короткие расстояния. Прошлым летом в Германии был введен в обращение похожий проездной, который стоил 9 евро. Эта инициатива была запущена в условиях энергетического кризиса, с которым столкнулась страна после начала российско-украинской войны.

Новый тип билета стоит дороже. Но прошлый вид проездного нужно было начать использовать в течение трех месяцев после покупки, для нового проездного срок составляет два года. Это означает, что доступный общественный транспорт является не просто частью инфраструктуры каждого региона, но и приоритетным направлением национальной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019155-deshevyy-proezdnoy-dlya-vseh-vidov-transporta-zapustili-v-germanii/