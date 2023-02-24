Авиабилеты подскочили в цене в США после снятия карантинных ограничений

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Люди во всем мире активно планируют отдыхать весной 2023 года. Спрос на авиабилеты, турпакеты и проживание в отелях растет с каждым днем. Из-за этого растет и стоимость услуг. В США эта весна станет первой после снятия карантинных ограничений для путешественников, передает CNBC.

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По данным приложения для путешествий Hopper, стоимость внутренних авиабилетов в США подорожала до 264 долларов в марте и апреле. Это на 20% больше, чем год назад, и на 5% выше допандемийного уровня. Речь идет о билетах, которые покупают в оба конца. Авиакомпании, борющиеся с нехваткой пилотов и другими отраслевыми проблемами, вынуждены повысить цены на авиабилеты.

В США эта весна станет первой после снятия карантинных ограничений для путешественников. В частности, иностранным гражданам не нужно сдавать ПЦР-тестирование для прибытия в страну. Поэтому в штатах эта тенденция особенно заметна.

По словам руководителей авиакомпаний, сейчас путешественники вернулись к схемам бронирования, распространенным до пандемии. Так, люди выбирают летать в самые популярные дни и по самым популярным направлениям. В этих условиях путешественникам очень важно сохранять гибкость, чтобы сэкономить деньги и спланировать отпуск по самым выгодным ценам.

Мэтт Кляйн, главный коммерческий директор Spirit Airlines, заявил, что в нынешней ситуации самыми популярными днями для полета станут пятница и воскресенье. По его словам, выгоднее всего будет летать по вторникам и средам, поскольку эти дни традиционно считаются менее популярными среди путешественников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2010548-lyudi-vo-vsem-mire-planiruyut-aktivno-otdyhat-vesnoy-2023-goda/