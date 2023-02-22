Эксперты назвали самые высокооплачиваемые специальности последних лет

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Список самых высокооплачиваемых специальностей последних лет назвали эксперты. По их данным, спустя пять лет после получения диплома самые высокие зарплаты получают выпускники, изучавшие инженерное дело, передает CNBC.

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Согласно недавнему исследованию Федеральной резервной системы Нью-Йорка, в течение пяти лет после получения диплома восемь из десяти самых высокооплачиваемых позиций занимают выпускники инженерных специальностей. Из них самую высокую зарплату получают специалисты химического машиностроения. Их годовой доход достигает 75 тысяч долларов.

Самыми низкооплачиваемыми специальностями названы теология и религиоведение. Выпускники, получившие образование по этому направлению, спустя пять лет после окончания вуза зарабатывают 36 тысяч долларов в год. В два раза меньше, чем инженеры-химики.

Единственными специальностями, которые не относятся к инженерным, но входят в топ-10 самых высокооплачиваемых, являются информатика (четвертое место) и бизнес-аналитика (девятое место).

В этом исследовании были использованы данные переписи населения США за 2021 год. Аналитики прослеживали путь выпускников колледжей в возрасте от 22 до 27 лет, которые работают полный рабочий день и имеют степень бакалавра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2010223-eksperty-nazvali-samye-vysokooplachivaemye-spetsialnosti-poslednih-let/