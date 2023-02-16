Отцам из Сингапура продлили оплачиваемый отпуск по уходу за детьми

Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Сингапура продлило оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для работающих отцов до четырех недель. Таким образом, власти пытаются стимулировать граждан к созданию семьи и сделать активное отцовство общественной нормой, передает Bloomberg.

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Министр финансов Сингапура Лоуренс Вонг сообщил, что на такой отпуск смогут рассчитывать мужчины, чьи дети родятся после 1 января 2024 года. Работодатели могут предоставить дополнительные две недели отпуска мужчинам на добровольной основе. Эти затраты будут компенсированы государством.

Вонг также отметил, что со временем правительство планирует установить обязательный четырехнедельный период отпуска по уходу за ребенком для мужчин. По его словам, власти хотят, чтобы активное отцовство стало нормой в сингапурском обществе.

Кроме того, было объявлено о других дополнительных мерах по поддержке семей. Так, Сингапур увеличит неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для каждого родителя в первые два года жизни ребенка до 12 дней в году с шести дней, которые действуют сейчас.

Единовременная выплата от государства на рождение ребенка также будет увеличена с настоящего момента. За первого и второго ребенка родители могут получить 11 тысяч сингапурских долларов (восемь тысяч долларов США) вместо восьми тысяч сингапурских долларов (шесть тысяч долларов США), которые они получали до этого. Выплата за третьего ребенка увеличится с 10 тысяч до 13 тысяч сингапурских долларов (семь тысяч и девять тысяч долларов США соответственно).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2009497-ottsam-iz-singapura-prodlili-oplachivaemyy-otpusk-po-uhodu-za-detmi/