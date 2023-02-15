Какой штраф грозит казахстанцам за просроченные документы в 2023 году

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году некоторым казахстанцам может понадобиться замена личных документов из-за окончания срока их действия. О том, почему следует сделать это вовремя и какие последствия могут грозить за опоздание, читайте в материале NUR.KZ.

Документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие какие-либо его права, имеют ограниченный срок действия.

К таким основным документам относятся:

удостоверение личности;

паспорт гражданина РК;

водительское удостоверение.

Некоторые из них можно не обновлять, а за просрочку других могут последовать денежные штрафы. При этом в 2023 году из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) сумма наказания также увеличится.

Водительское удостоверение

Документ, подтверждающий право на управление транспортным средством, обычно называют правами. Они выдаются с 18 лет для управления легковыми автомобилями (категория В) и мотоциклами (категория А).

А с 16 лет – для водителей мотоциклов, мопедов и скутеров с объемом двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров (категория А1).

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Стоимость получения документа составляет 1,25 МРП или 4 312,5 тенге. Столько же придется заплатить при замене водительского удостоверения.

Если допустить просрочку, то могут возникнуть следующие последствия:

административное наказание – согласно пункту 2 статьи 612 Кодекса об административных нарушениях (КоАП), за управление транспортным средством с просроченным водительским удостоверением (а также без его наличия) казахстанцам грозит штраф в размере 20 МРП ( 69 000 тенге );

); пересдача – при несвоевременной замене документа придется заново проходить экзамен на вождение.

Поэтому важно вовремя заменить документ до окончания срока его действия. Напомним, что получить водительское удостоверение можно без обучения в автошколе.

Удостоверение личности

Данный документ является обязательным для всех граждан РК и выдается при достижении 16 лет (на 10 лет), а стоимость получения или обновления составляет всего 0,2 МРП (690 тенге в 2023 году).

Выдается он в течение 15 рабочих дней с возможностью ускорения срока.

Удостоверение личности. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Важно следить за сроком действия документа и вовремя производить замену. В противном случае при просрочке удостоверения может грозить:

предупреждение – если прошло от 10 дней до одного месяца с момента окончания срока действия документа;

штраф – наказание в размере 7 МРП (24 150 тенге) можно получить за проживание с просроченным документом более одного месяца (492 статья КоАП). При повторном нарушении в течение года сумма штрафа составит 13 МРП или 44 850 тенге.

Такое же наказание предусмотрено за фиктивную прописку или ее отсутствие.

Паспорт гражданина РК

"Загранпаспорт" не является обязательным документом, поэтому при истечении срока его действия казахстанцам не грозит штраф.

Однако это может повлиять на возможность выезда за границу, так как в некоторых странах могут иметься требования о том, чтобы срок действия документа не был ниже определенного порога. Например, не менее одного года или 6 месяцев.

Поэтому следует обратит внимание на сроки действия документа заранее.

Выдается паспорт на 10 лет как взрослым, так и детям до 16 лет. Госпошлина за выдачу документа и его обновление составляет 8 МРП, или 27 600 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2009416-kakoy-shtraf-grozit-kazahstantsam-za-prosrochennye-dokumenty-v-2023-godu/