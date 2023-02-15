Эксперты: Новые автомобили будут доступны только богатым людям

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Новые автомобили в ближайшие годы смогут позволить себе только очень богатые люди. Производители авто справились с кризисом, вызванным дефицитом микросхем во время пандемии, и в настоящее время поддерживают высокие цены, передает Bloomberg.

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Блестящая новая машина на подъездной дорожке дома была символом процветания среднего класса для нескольких поколений американцев. Теперь новый автомобиль является далекой мечтой для типичной американской семьи.

Как рассказали в Kelley Blue Book Cox Automotive (компании, занимающейся оценкой транспортных средств), ежемесячный платеж по кредиту за новый автомобиль в США вырос до рекордных 777 долларов, что почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. Это почти шестая часть среднего дохода домохозяйств США после уплаты налогов. Даже подержанные модели подорожали в среднем до 544 долларов в месяц.

И эта тенденция распространилась далеко за пределы США, где инфляция является острой политической проблемой. Цены на новые авто в Европе также бьют рекорды. Подержанные автомобили резко подорожали в Японии. Стремительный переход на электромобили в Китае привел к тому, что личное авто стало слишком дорогим удовольствием для многих.

В основе проблемы лежит принцип, которого сейчас придерживаются многие автопроизводители: поддерживать скудные складские запасы, а ценники поднимать до небес. А поскольку электромобили стоят примерно на 25% дороже, чем средний автомобиль, переход на подключаемые модули может еще больше усугубить кризис доступности.

Стоит добавить к этому стремительно растущие процентные ставки, и новые автомобили, наряду с недвижимостью и высшим образованием, могут стать привилегией богатых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2009303-eksperty-novye-avtomobili-budut-dostupny-tolko-bogatym-lyudyam/