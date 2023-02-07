Японцы готовы полностью отказаться от путешествий из-за слабой иены и COVID-19

Япония. Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Опасения жителей Японии по поводу ситуации с COVID-19 сказываются на развитии туристической отрасли и экономическом росте страны. Несмотря на открытие границы и поток иностранных туристов, сами граждане пока не стремятся возвращаться к активным путешествиям, передает Financial Times.

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66-летний житель Токио Митико Миямото рассказывает, что до пандемии часто ездил в Европу. Теперь господин Миямото проводит все время в своем городе. По его словам, он боится заразиться COVID-19. Его особенно пугают поездки в страны, в которых отменили обязательное ношение масок, а сами люди не стремятся проявить сознательность и носить их по своей воле (как это делают в Японии).

Такую осторожность проявляют многие граждане страны, и она превращается в проблему для туристической отрасли Японии. Несмотря на то, что миллионы иностранных туристов устремились в Японию после открытия границы, сами граждане не хотят путешествовать. Во-первых, из-за слабой иены. Во-вторых, из-за опасений по поводу COVID-19. Спад внутреннего туризма, в свою очередь, еще больше ослабляет национальную экономику.

Согласно опросу социологической группы Morning Consult, 35% японских респондентов заявили, что никогда больше не будут путешествовать. В США и Китае так ответили 14% опрошенных, в Южной Корее — 15%. По данным Всемирной туристической организации ООН, до пандемии около 20 млн японских граждан ежегодно выезжали за границу и тратили 21,3 млрд долларов. Это делало страну 16-м по величине источником расходов на поездки в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2008178-yapontsy-gotovy-polnostyu-otkazatsya-ot-puteshestviy-iz-za-slaboy-ieny-i-covid-19/